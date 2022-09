Obra de viaduto entre o Centro e Nova Veneza deve começar nos próximos dias

Viaduto fará a transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, ligando a Avenida José Mancini com a Avenida da Amizade

Deve começar nos próximos dias a obra de viaduto que ligará o Centro à região de Nova Veneza, em Sumaré. O contrato entre a prefeitura e a empresa Teto Construtora já foi assinado, na última segunda.

A intermediação de recursos junto ao governo do estado foi realizada com o apoio do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania). O investimento é de R$ 13,57 milhões.

O viaduto fará a transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, ligando a Avenida José Mancini, na região central, com a Avenida da Amizade, em Nova Veneza.

Prefeito Luiz Dalben assina contrato para construção de viaduto ligando o Centro à região de Nova Veneza – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Estou muito feliz em poder contribuir com essa conquista tão importante para a população, um projeto antigo que, com a graça de Deus, conseguimos tirar do papel”, afirma o deputado.

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) destacou que atualmente a cidade tem apenas uma entrada e saída direta para o Centro, pela passagem sob o viaduto ferroviário Aristides Moranza.

O secretário de Obras Aparecido Fernando da Silva disse que a previsão de entrega é de 12 meses. “Também construiremos outro pontilhão que ligará o Parque Bandeirantes com o Jardim Nova Europa, em Hortolândia. Bem como pontilhão na recém-duplicada Estrada (municipal) Mineko Ito”.

Segundo ele, o acesso à Avenida Emílio Bosco, na região do Matão, também está sendo duplicado. “A preocupação com a melhoria do sistema viário de Sumaré está entre as prioridades. Principalmente com a melhora dos acessos nas entradas e saídas da cidade”.