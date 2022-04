O transplante que uniu famílias vizinhas em Sumaré

Pais do adolescente que faleceu, Juliano e Carmelita (à esq.) se encontraram pela primeira vez com Edneide e Enéias, o receptor - Foto: Claudeci Junior - O Liberal

O técnico de mecânica Enéias de Souza, de 54 anos, voltou a ter esperanças após ter sua vida transformada no dia 2 de fevereiro. Após um ano e oito meses enfrentando hemodiálise por conta de um problema de saúde no rim esquerdo e aguardando na fila de transplante, ele recebeu a ligação que mais esperava: havia um possível doador.

Foi então que Enéias e a esposa Edneide Gonçalves Miranda de Souza, também de 54, moradores do bairro Bela Vista, em Sumaré, foram ao Centro Médico, em Campinas, para que ele pudesse se preparar para a cirurgia, que aconteceria no mesmo dia. O transplante foi um sucesso. Ao invés de ficar 20 dias sob os cuidados de médicos na unidade hospitalar, ele recebeu alta seis dias após a procedimento.

Com o transplante, o técnico de mecânica sabia que sua vida voltaria ao normal, que poderia se alimentar e beber do que antes lhe era restringido. No entanto, o que Enéias não sabia é que seu doador era um adolescente que havia morrido de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e que morava a cerca de três quilômetros de sua casa, em Sumaré.

Emanuel Sarmento Silva, de 13 anos, teve morte cerebral constatada após um AVC, no dia 1º de fevereiro, no Hospital São Lucas, em Americana, após seis dias internado. A família do adolescente, então, decidiu que faria a doação de órgãos, no dia seguinte. O coração foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo); as córneas, para um hospital de Sorocaba; o fígado para Ribeirão Preto; e o pulmão para um hospital particular de São Paulo.

A família do adolescente não sabia para onde os rins haviam sido levados. O caminho das famílias de Emanuel e de Enéias se cruzou quando, após a alta, ainda em fevereiro, Edneia foi a um mercadinho do bairro e, como é conhecida no local, perguntaram porque ela estava sumida do estabelecimento comercial. “Eu falei que meu marido havia feito um transplante de rim. O funcionário me contou que o sobrinho de um cliente tinha morrido no mesmo dia e que todos os órgãos haviam sido doados”, relatou Neia, como é chamada.

No mesmo instante que ela estava lá, o tio de Emanuel chegou, momento em que se conheceram e conversaram sobre a história, que alguns consideram como destino, outros, como planos de Deus.

“Ele ficou muito emocionado. Quando cheguei em casa, vimos no papel do transplante que, realmente, o órgão veio de Americana, de um menino de 13 anos, que morreu por um AVC, é muita coincidência”, relatou.

Para Enéias, era “o momento” de receber o órgão. “Eu tentei fazer um transplante em setembro do ano passado, mas não teve compatibilidade. Quando fui dessa vez e deu certo, eu fiquei muito feliz. Eu agradeço a família que fez a doação dos órgãos e que eu pude receber um rim. Eu nasci de novo”, comentou.

Carmelita Sarmento Silva, de 51 anos, mãe de Emanuel, acredita que o técnico de mecânica está com o órgão de seu filho mesmo que não tenha o nome dele no laudo. Após dois meses trocando mensagens com o casal, neste sábado as famílias se encontraram presencialmente. O LIBERAL participou.

“A saudade dele fica, mas estou muito feliz que nós pudemos ajudar uma pessoa, que mora perto de nós e ainda ficamos sabendo por um acaso. Pela ética, não deveríamos saber quem recebeu o rim, mas vejo isso como plano de Deus”, disse a mãe.

“Nós só podemos pensar que a missão dele [Emanuel] era realizar essas doações e ter o Enéias aqui, vivo”, comentou o pai do adolescente, José Juliano, de 51 anos.

Emanuel morava com a família no Jardim Paulistano, era coroinha da Paróquia Santa Teresinha de Sumaré e deixou os irmãos Gabriel Sarmento Silva, de 25 anos, a cunhada Letícia Barros dos Reis, também de 25, e outro irmão, Matheus Sarmento Silva, de 19 anos.