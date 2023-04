Novo Centro de Distribuição do Oba Hortifruti deve gerar 1,2 mil empregos

Com a expectativa de gerar 1,2 mil empregos diretos, a rede Oba Hortifruti está prestes a concluir a construção de seu novo CD (Centro de Distribuição), em Sumaré.

Atualmente, a unidade de armazenamento das mais de 70 lojas do grupo fica em Campinas, mas até junho passará a funcionar no município vizinho, em uma área de 100 mil metros quadrados.

Estrutura vai substituir a unidade que atualmente funciona em Campinas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O novo endereço será na região da Área Cura, nas imediações da PPG Industrial Brasil, no bairro Nova Veneza. O terreno foi comprado pela rede por cerca de R$ 40 milhões, há cerca de quatro anos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Gustavo Caron, o galpão está quase pronto. “Eles [empresa] vão fechar o CD de Campinas e centralizar tudo em Sumaré, porque a área é maior”, afirmou.

O grupo tem mais de 40 anos de história e 72 lojas espalhadas no Estado de São Paulo e no Distrito Federal.

Em breve, segundo o secretário, a rede deve abrir também uma loja em Sumaré, além do Centro de Distribuição. “Pretendemos negociar a isenção do IPTU [Imposto Predial e Territorial Urbano] e outros impostos, mas ainda não conversamos sobre isso”, comentou Caron.

Na próxima semana, o secretário se reunirá com a diretoria da empresa para tratar das contratações, que serão realizadas por intermédio do PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador).

“Eles devem absorver parte dos funcionários que trabalham no Centro de Distribuição de Campinas e contratar mais 1,2 mil profissionais, abrangendo desde a parte administrativa até a limpeza”, disse.

O secretário afirmou que a vinda do CD para Sumaré vai impactar na economia da cidade. “Além de gerar empregos diretos, tem a questão da arrecadação de impostos, o ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços].”

A rede, originalmente especialista em hortifruti, se tornou referência com diversos setores, como mercearia, adega, padaria, rotisseria, açougue, peixaria, laticínios e floricultura. As compras também podem ser feitas online, no site ou aplicativo, e as entregas são realizadas pelo serviço de delivery.