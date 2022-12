Nove são pegos após tentativa de arrastão em concessionária de Sumaré

Suspeitos disseram que levariam as motos - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Quatro homens foram presos e cinco adolescentes apreendidos por policiais militares da Força Tática dentro de uma concessionária, no Parque Jatobá, em Sumaré, na madrugada desta quinta-feira (22). Os suspeitos, que arrombaram a porta de entrada do estabelecimento, teriam confessado que fariam um arrastão com os veículos.

Todos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial, mas somente os adultos foram autuados em flagrante e depois levados à Cadeia de Sumaré. Os menores foram liberados aos responsáveis.

Por volta das 2h, os policiais realizavam patrulhamento de rotina na Avenida da Amizade, quando perceberam que um grupo de pessoas estavam dentro da concessionária. Ao perceberam a aproximação dos PMs, eles se dispersaram, mas um deles foi detido.

De acordo com a corporação, os policiais verificaram que as portas da loja estavam arrombadas e o blindex quebrado. No interior do estabelecimento surpreenderam os demais.

Eles alegaram que se preparavam para levar as motos, quando os policiais chegaram.

Além dos suspeitos, os policiais também apreenderam dois pés-de-cabra que foram utilizados no arrombamento.

O delegado Marco Antonio Braga Rodrigues ouviu os suspeitos e, em seguida, encaminhou os que são maiores de idade à unidade prisional da cidade.