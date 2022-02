Nova fase de programa de recuperação de vicinais vai beneficiar Sumaré e Hortolândia

A oitava fase do programa Novas Estradas Vicinais, do Governo do Estado de São Paulo, prevê investimentos em três vias da RPT (Região do Polo Têxtil), sendo duas estradas em Sumaré e uma em Hortolândia. A nova etapa do programa foi anunciada na última segunda-feira (31).

Em Sumaré, os investimentos serão feitos na vicinal SMR-346 da Têxtil Assef Maluf, e também na vicinal Norma Marsom Biondo, que liga o município sumareense à cidade de Monte Mor.

Em Hortolândia, os recursos do governo serão usados na vicinal Sabina Baptista de Camargo. O investimento previsto para a estrada será de R$ 3,6 milhões.

Esta oitava etapa do programa inclui 95 vias, com mais 800 km de melhorias, segundo o Governo de São Paulo. Para isso, serão investidos R$ 788 milhões, que serão destinados à pavimentação das estradas, recuperação funcional e modernização das vias.

“Vamos entregá-las com a maior agilidade possível e faremos isso com o auxílio direto dos municípios, que nos ajudam na fiscalização”, disse o Secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, em nota.

As vicinais são estrategicamente importantes para o escoamento da produção agrícola e são as vias de acesso de uma parte da população até os centros urbanos. Mantê-las em bom estado é importante para evitar acidentes, manter o fluxo de mercadorias e criar conexões das áreas rurais com o centro da cidade.

As melhorias na vicinal da Têxtil Assef Maluf, em Sumaré, já haviam sido anunciadas pelo governo em 2021 para a segunda etapa do programa. O Estado, porém, não explicou se as obras desta oitava fase na via sumareense são as mesmas previstas no ano passado.

Os investimentos nas vicinais fazem parte do programa Pró SP, que inclui a realização de obras estruturantes para impulsionar o crescimento econômico, a abertura de empregos e a geração de renda. A iniciativa prevê recursos que totalizam R$ 50 bilhões para obras nas áreas de infraestrutura, transportes, educação e saneamento.