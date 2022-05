‘Nossa campanha não será agressiva’, diz Lula em visita a Sumaré

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, em visita à Vila Soma, em Sumaré, que vai fazer uma campanha sem agressividade.

“Nós vamos fazer uma campanha limpa. Nossa campanha não será agressiva. Nossa campanha não terá fake news”, disse Lula, enquanto discursava em cima de um trio elétrico.

Ex-presidente Lula durante discurso na Vila Soma, em Sumaré – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O ex-presidente ainda relembrou as circunstâncias das eleições de 2018, quando ele estava preso e teve sua candidatura rejeitada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Muitas mentiras, muitas acusações, muita deslealdade. E ainda me prenderam para evitar que eu fosse candidato”, afirmou.

Também presente na visita, Fernando Haddad (PT), candidato à presidência em 2018 e atualmente pré-candidato ao Governo de São Paulo, acredita que também haverá obstáculos neste ano. “Nós vamos enfrentar tudo que enfrentamos em 2018”, declarou, em entrevista.

Pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad também esteve em Sumaré – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Porém, ele apontou que o povo está mais “vacinado” contra o discurso do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), principal adversário de Lula na próxima eleição – os dois têm liderado as pesquisas, com o petista em primeiro e Bolsonaro em segundo.

RETORNO

O ex-presidente prometeu que, se for eleito, voltará à Vila Soma como presidente. Ele também quer fazer um comício na região central de Sumaré durante sua campanha. “Eu acho que o discurso que nós temos de fazer para a cidade de Sumaré tem de ser feito lá, perto da prefeitura”, destacou.

Ex-ministro Aloizio Mercadante (à direita) – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Lula ainda comemorou a condição atual da Vila Soma, que hoje está regularizada – situação diferente das outras duas vezes em que ele visitou a ocupação, ambas em 2016. “Hoje eu fico feliz por ter ônibus escolar passando aqui. Hoje eu fico feliz quando vejo os postes [de energia] colocados”, comentou.

Além de Lula e Haddad, outras personalidades políticas marcaram presença no evento, como Guilherme Boulos (PSOL), candidato à presidência em 2018 e pré-candidato a deputado federal neste ano; o deputado federal Alexandre Padilha (PT), ex-ministro da Saúde; e o ex-ministro Aloizio Mercadante.

Guilherme Boulos (PSOL) na Vila Soma – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“É a terceira vez que o presidente [Lula] vem à Vila Soma, sempre reafirmando seu compromisso em qualidade de vida para as pessoas”, disse Willian Souza (PT), presidente da Câmara de Sumaré e líder político da Vila Soma.