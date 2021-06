Mulheres são presas vendendo crack em Sumaré

Dise localizou com as mulheres 14 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 12 porções de maconha

Drogas foram apreendidas e dupla presa – Foto: Divulgação

Duas mulheres, de 22 e 34 anos, foram presas nesta segunda-feira (21) ao serem flagradas vendendo crack em viela no bairro Vila Vale, na região central de Sumaré.

A prisão foi efetuada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, que realiza operação em Sumaré visando combater o tráfico de drogas.

A prisão aconteceu na Rua Vitório Breda, uma das vielas do bairro Vila Vale que não tem entrada para veículos. Equipe da Dise de Americana realizou investigações no local e elaborou cerco aos traficantes nesta segunda, prendendo as duas mulheres.

A Dise localizou com as suspeitas 14 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, 12 porções de maconha e R$ 10. A dupla foi levada para a cadeia e as drogas foram apreendidas.

Na semana passada, a Dise Americana também realizou operação em Sumaré, quando prendeu por tráfico dois homens na favela do Salerno.