Mulher tem corte e hematomas após ser agredida por amásio em Sumaré

Homem agrediu a mulher com socos e chutes mesmo com ela segurando o filho, de um ano e oito meses, no colo

Uma mulher de 37 anos foi vítima de violência doméstica na tarde desta sexta-feira (27), no Jardim Conceição, em Nova Veneza, distrito de Sumaré. De acordo com o boletim de ocorrência, o infrator, de 43 anos, desferiu socos e chutes na vítima.

A ocorrência aconteceu por volta das 17h30, no condomínio onde os envolvidos moram. O agressor, que é amásio da mulher, pediu um documento que ela não sabia onde estava. Ele, então, iniciou uma discussão e depois se descontrolou, agredindo a vítima no momento em que ela carregava no colo o filho de um ano e oito meses.

A mulher precisou revidar as agressões para se desvencilhar do autor. Após algumas tentativas, ela conseguiu sair do apartamento e correr para o pátio do condomínio, onde pediu a ajuda de vizinhos. O agressor, ao perceber a movimentação, fugiu do local.

A vítima precisou ser encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko. Por conta das agressões, ela sofreu um corte no supercílio e teve hematomas nas pernas. O infrator não foi localizado. O delegado que atendeu à ocorrência expediu uma medida protetiva, já que não foi a primeira vez que o autor agrediu a mulher.