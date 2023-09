Mulher perde R$ 50 mil ao cair no golpe do bilhete premiado

Suspeito do crime foi preso ainda no banco realizando outras transações, mas o dinheiro já havia saído da conta a vítima

Uma mulher de 54 anos perdeu R$ 50 mil após cair no golpe do falso bilhete premiado. O crime aconteceu nesta terça-feira (26) em Sumaré e a PM conseguiu prender o golpista de 34 anos. A sua comparsa, entretanto, conseguiu fugir.

De acordo com o 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 14h, a vítima foi abordada na rua por uma mulher, afirmando que tinha encontrado um bilhete premiado da loteria, mas como não conseguiria sacar o valor, pediu ajuda à ela.

Na sequência, um homem se juntou as duas na conversa e convenceu a mulher a entrar em um banco na Avenida Sete de Setembro e fazer uma transferência de R$ 50 mil para uma conta indicada por ele. Ele também tentou fazer um empréstimo de R$ 129 mil, no caixa eletrônico, porém a transação não foi autorizada.

A promessa dos golpistas, de acordo com apuração do LIBERAL, era de que a mulher receberia o valor do bilhete premiado após realizar o “pagamento” do título sorteado.

Ainda segundo a PM, no momento em que as operações eram realizadas no banco, a vítima desconfiou do golpe e chamou os funcionários, que imediatamente acionaram a PM.

O estelionatário foi detido na agência bancária e a sua comparsa fugiu antes da chegada dos policiais. Um boletim de ocorrência seria registrado na delegacia de Sumaré.