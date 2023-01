Mulher morre atropelada ao tentar atravessar marginal em Sumaré

Benedita Aparecida Elias foi atingida pelo carro e morreu na hora; acompanhante dela fugiu do local

Uma mulher de 56 anos foi atropelada e morreu após tentar atravessar a via marginal da Rodovia Adauto Campos Dall’Orto, no Jardim Bela Vista, em Sumaré, na noite desta terça-feira (3). O motorista estacionou o veículo e permaneceu no local até a chegada dos socorristas.

O investigador Carlos Roberto Caetano, que participa da apuração do caso, disse que, momentos antes do acidente, a vítima, Benedita Aparecida Elias, esteve na casa de parentes, acompanhada de um homem, mas houve um desentendimento.

Posteriormente, o casal saiu da residência de forma apressada. Quando atravessava a via, Benedita foi atingida pelo carro e caiu ao chão. O acompanhante da vítima fugiu do local.

Os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas comprovaram que ela já estava morta.

A Polícia Militar realizou o exame do bafômetro no motorista, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Ele foi liberado após prestar depoimento.

O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor e será apurado pela Polícia Civil.