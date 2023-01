Mulher morde braço de homem durante discussão em Sumaré

No momento do atendimento da ocorrência, ela também fez ameaças e destruiu partes de um carro que estava estacionado na garagem da casa da vítima

Na madrugada deste sábado (28), a Polícia Militar precisou atender a uma ocorrência de briga no Jardim do Trevo, que fica no distrito de Nova Veneza, em Sumaré.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 26 anos, contou aos policias que a mãe de sua filha de dois anos, de 31, teria bebido grande quantidade de álcool e queria levar a criança em um encontro com amigas. Ele, então, não permitiu e com isso começou uma discussão. Diante dos ânimos exaltados, a mulher teria mordido o braço da vítima.

No atendimento da ocorrência, enquanto a vítima relatava o que aconteceu, a mulher saiu de dentro da casa, xingou o homem, ameaçou colocar fogo no imóvel e quebrou o retrovisor, o para-brisa e amassou o para-lama dianteiro direito de um carro que estava estacionado na garagem. Ela também atirou uma lata de tinta no veículo.

Ambos foram encaminhados à Delegacia. O homem manifestou interesse de representar criminalmente a autora e se prontificou a fazer os exames necessários para a denúncia. A agressora foi orientada e depois liberada.