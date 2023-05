Mulher mata namorada por ciúmes em Sumaré e adultera cena do crime

Cristiane Pereira foi morta com uma facada no tórax - Foto: Reprodução

Uma mulher de 56 anos matou a sua namorada, Cristiane Pereira, de 52 anos, com uma facada no tórax. O feminicídio aconteceu nesta terça-feira (23), após uma discussão por ciúmes na casa onde moravam, no Jardim Bom Retiro, na região do Nova Veneza, em Sumaré. A detida, Eliane Américo Pereira, ainda modificou a cena do crime e tentou incriminar o ex da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 21h, policiais civis foram ao local do homicídio, na Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra e encontraram a moradora do imóvel, que afirmou ser namorada da vítima. Ela relatou também que chegou do seu trabalho por volta de 16h30 e viu a companheira morta, afirmando que o ex da mulher poderia ser o autor.

Enquanto dava a sua versão dos fatos, uma amiga do casal chegou e contrapôs a história. A testemunha contou que passou a tarde com as duas bebendo em dois bares e, por volta de 16h30, foi à residência delas. Por volta de 17h30, ela foi embora e soube posteriormente da morte da colega.

Confrontada sobre as alegações, a mulher acabou confessando a autoria. Ela contou que após a amiga sair da residência, Cristiane teria começado uma discussão por ciúmes, afirmando estaria sendo traída e que a namorada também estava olhando para outra mulher no bar, onde estavam momentos antes.

Durante a briga, ainda de acordo com o depoimento, ela contou que pegou uma faca, atingiu a namorada no tórax e, em seguida, saiu do imóvel e sentou na calçada, sem se lembrar do ocorrido. A amiga esteve novamente no imóvel e a suspeita disse que a companheira estava morta. A PM e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e os socorristas constataram o óbito no local.

A Polícia Científica em trabalho de apuração no imóvel, afirmou que houve adulteração na cena do crime para atrapalhar as investigações. Manchas de sangue perto do cadáver foram inseridas para sugerir legítima defesa, além de outras marcas de sangue pela casa. A faca utilizada no homicídio foi encontrada no imóvel e apreendida.

Após ser apresentada na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a namorada foi autuada em flagrante por feminicídio e fraude processual.

Reincidente: Esta não foi a primeira vez que Cristiane foi agredida pela namorada. Há menos de um mês, no dia 24 de abril deste ano, também durante uma discussão, a mulher foi agredida com uma facada no pescoço e um boletim de ocorrência de Lesão Corporal foi registrado na Polícia Civil.