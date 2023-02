Mulher fica presa nas ferragens após acidente com três veículos

Bombeiros usaram o equipamento desencadeador para retirar a porta do motorista e socorrer a vítima - Foto: Divulgação

Uma mulher de 40 anos que dirigia um Fiat Palio ficou presa nas ferragens após se envolver em um acidente com outro carro e motocicleta na Estrada Municipal Valério Calegari perto da portaria da Honda, em Sumaré, na manhã desta quarta-feira. Bombeiros usaram o equipamento desencadeador para retirar a porta do motorista para retirá-la do carro. Outras duas pessoas também ficaram feridas e foram socorridas.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher perdeu o controle, atravessou o canteiro central e foi atingida na lateral por um Fiat Uno, cujo condutor não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Um motociclista que vinha logo atrás também bateu no Uno.

Após a retirada da mulher das ferragens, ela foi conduzida pelos bombeiros à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko. O condutor do Uno foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a mesma unidade. Já o motociclista foi conduzido ao Hospital Estadual de Sumaré. Até o fechamento da reportagem, todos permanecem internados.