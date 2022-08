Mulher fica ferida após pular de carro do ex para fugir de estupro em Sumaré

Uma mulher de 26 anos ficou ferida após pular do carro do ex-namorado no último sábado (20), em Sumaré. Segundo a vítima, o homem tentou estuprá-la e por esse motivo ela saltou do veículo.

Segundo informações da vítima à PM (Polícia Militar), ela estava no veículo do seu ex quando, em determinado, momento ele parou o carro na Estrada Municipal Teodor Condiev, no Jardim Paulistano. Depois disso tentou fazer sexo com ela sem permissão.

A vítima conseguiu fugir das agressões do ex, pulou do carro e pediu ajuda em uma empresa próxima ao local.

A PM foi chamada e registrou um boletim de tentativa de estupro. A mulher também foi orientada a prestar depoimento na Polícia Civil, para que o caso seja investigado.

Questionada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que após ter conhecimento do caso, entraram em contato com a vítima que optou por não dar continuidade a denúncia de tentativa de estupro. O órgão reforçou ainda que segue à disposição da vítima.