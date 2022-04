Mulher é presa após pedir dinheiro e ameaçar divulgar fotos em motel

Uma mulher de 35 anos foi presa em Sumaré acusada de extorquir o amante de 63 anos. Ela ameaçava divulgar fotos dos dois em um quarto de motel, caso o idoso não pagasse o valor pedido. O flagrante ocorreu nesta terça-feira (5).

A vítima relatou para a Polícia Civil que há anos conhece a mulher que era frentista em um posto de combustível e, no mês de julho do ano passado, passou a ter relações sexuais com ela em troca de dinheiro. Foram seis encontros, segundo o depoimento.

No dia 27 de março, por WhatsApp, a amante teria pedido R$ 100 para ajudá-la a comprar uma cesta básica. O homem recusou-se. A mulher insistiu e no dia seguinte pediu mais dinheiro. Ela também mandou uma foto dos dois juntos em um quarto de motel e ameaçou mostrar para a esposa e filhos da vítima.

Posteriormente ela pediu dinheiro para comprar um apartamento e um carro, sempre mediante a ameaça de divulgar as fotos íntimas. Mais uma vez houve a recusa e a mulher então pediu R$ 1,5 mil por 12 meses para não denunciar o caso extra conjugal.

Por conta das ameaças, o homem procurou a Polícia e um esquema foi montado. O idoso foi orientado a marcar um encontro na Rodoviária de Sumaré, onde policiais disfarçados estariam.

A vítima assim o fez, marcou o encontro na rodoviária, perto de meio dia e ao entregar o dinheiro à mulher, os policiais a detiveram. Ela foi conduzida à Cadeia de Monte Mor e responderá por extorsão. O valor utilizado na emboscada foi devolvido ao idoso.