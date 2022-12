Mulher é presa após furtar picanha e contrafilé em supermercado de Sumaré

Acusada pegou 10,5 kg de carne, com custo total de R$ 709,81, mas foi flagrada pelo gerente

Uma mulher de 25 anos foi presa nesta quinta-feira acusada de furtar cinco peças de picanha e uma de contrafilé num supermercado de Sumaré, no Jardim Maria Antonia. Ao todo, ela pegou 10,5 kg de carne, com custo total de R$ 709,81, segundo boletim de ocorrência.

Conforme o gerente do estabelecimento informou à polícia, a suspeita entrou no local com uma bolsa vazia e, depois de um tempo, passou pelo caixa rápido, onde pagou apenas por alguns produtos pequenos.

Suspeita foi conduzida pelos policiais militares até a delegacia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No entanto, o funcionário observou que a bolsa dela estava cheia. Também conseguiu ver, por um vão do zíper, uma etiqueta usada pela loja em peças de carne.

Diante disso, ele abordou a mulher no estacionamento e perguntou se ela havia deixado de pagar por algum produto. A acusada teria respondido que sim e foi conduzida até uma sala separada, onde tirou da bolsa as peças de carne.

De acordo com o fiscal da loja, que também prestou depoimento, a mulher afirmou que estava desempregada e que iria vender os produtos furtados para comprar mantimentos para sua filha pequena.

Acionada, a PM (Polícia Militar) compareceu no local e conduziu a suspeita até a delegacia, que arbitrou fiança de R$ 1,5 mil. O valor foi pago por uma conhecida da mulher, que, portanto, acabou liberada.