Mulher é encontrada morta dentro de casa com sinais de estrangulamento, em Sumaré

Polícia trabalha com a hipótese de que o crime teria sido cometido pelo namorado, que não é visto desde a tarde desta quarta

Casal morava nos fundos de um imóvel - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro de sua casa, no Jardim Maracanã, em Sumaré, na manhã desta quinta-feira (23). A vítima, identificada como Paula Helena Morais, tinha sinais de estrangulamento, conforme apurou o LIBERAL no local do crime.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime teria sido cometido pelo namorado, com quem ela estava há oito meses. O jovem de 28 anos não é visto desde a tarde desta quarta.

Paula e o namorado moravam nos fundos de um imóvel na Rua Bárbara Alves de Souza desde dezembro do ano passado, e a relação era conturbada, segundo vizinhos.

Ao LIBERAL, a proprietária da casa disse ter estranhado o silêncio no imóvel dos fundos e, ao abrir a janela da casa por volta das 6h desta quinta, encontrou o corpo caído no chão do quarto e chamou a PM.

Ainda segundo ela, o namorado de Paula deixou a casa por volta de 14h de quarta, um dia antes do corpo ser encontrado. A ocorrência ainda está em andamento.