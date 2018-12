Mulher é assaltada na entrada de condomínio onde mora

Uma auxiliar administrativa de 37 anos foi roubada na noite desta quarta-feira (29) em frente ao condomínio onde mora, no Jardim Martins em Sumaré. Ela chegava ao apartamento com seu carro, quando foi abordada no portão de entrada por uma dupla em uma motocicleta. Um deles conseguiu entrar em seu veículo e levar dinheiro. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança.

Na imagem, é possível ver que às 19h31, a mulher chega com seu carro na portaria do condomínio, quando dois homens em uma motocicleta se aproximam do veículo e um deles tenta entrar no carro. Neste instante, a mulher acelera para tentar se livrar do ladrão, mas bate no portão do condomínio. Ainda assim, o assaltante pendurado no veículo pela porta, consegue pegar uma caixa que estava com o dinheiro. Após o acidente, o ladrão sai correndo com a caixa em mãos em direção ao seu comparsa que ficou esperando próximo a entrada na moto.

A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado no 4° DP (Distrito Policial) do município.