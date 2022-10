MPT apura denúncias de coação eleitoral em empresa de Sumaré

O MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas está apurando uma denúncia de possível coação eleitoral no ambiente de trabalho, em Sumaré. Funcionários de uma empresa de massas estariam sendo coagidos a votar em determinado candidato.

A denúncia chegou ao órgão em 22 de setembro, 12 dias antes da realização do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. Segundo a assessoria do Ministério do Trabalho, até o momento, houve a manifestação do empregador, negando os fatos. “O MPT requisitou algumas documentações e está instruindo o procedimento, na busca de provas”, afirma o órgão.

Na última sexta-feira, dia 7 de outubro, o MPT divulgou nota técnica em que orienta atuação uniforme de procuradoras e procuradores frente às denúncias de episódios de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, intensificadas na última semana.

Procuradora do Trabalho de Campinas, Danielle Olivares Corrêa afirmou em entrevista ao LIBERAL que assédio ou coação eleitoral no trabalho é qualquer prática de intimidação, ameaça ou humilhação no intuito de influenciar ou manipular o voto, o apoio, a manifestação e orientação política de trabalhadores no local de trabalho ou em situações relacionadas ao local de trabalho.

“Os atos que configuram esse tipo de crime é a concessão ou a promessa de algum benefício ou vantagem, ameaça à violência física ou psicológica, constrangimento e humilhações com a finalidade de influenciar ou manipular o apoio, a manifestação política ou o voto de trabalhadores em candidatos nas eleições”, destaca a procuradora.

De acordo com Danielle, o MPT geralmente recebe notícias de fato ligadas à ameças de demissão, de algum tipo de retaliação e obrigatoriedade, por exemplo, do uso de símbolos eleitorais como camisetas, bonês e botons alusivos a determinadas candidaturas.

A nota divulgada pelo Ministério do Trabalho reforça que o empregador que praticar o assédio eleitoral pode ser penalizado, tanto na esfera trabalhista como na esfera criminal, pois os artigos 299 e 301 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) definem como crime a prática, podendo resultar em pena de reclusão de até quatro anos.

Como denunciar. Para denunciar, basta entrar no endereço eletrônico www.prt15.mpt.mp.br, clicar no link “denuncie” no topo do site, que será levado direto para o formulário de denúncia, que é sigilosa.