MP diz que ex-secretário de Sumaré cobrou apartamentos como propina

Ele teria feito as exigências como condição para liberação de empreendimentos imobiliários - Foto: Câmara de Sumaré / Divulgação

Uma denúncia ajuizada pelo MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) na semana passada aponta que o ex-secretário de Governo de Sumaré Welington Domingos Pereira, o Welington da Farmácia, cobrou apartamentos como propina quando estava na função.

Ele teria feito as exigências como condição para liberação de empreendimentos imobiliários. Na ação, o MP cita dois empresários que teriam sido chantageados e pede condenação por corrupção passiva.

A denúncia é referente a uma operação feita em junho pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), que tinha Welington como alvo.

Em um dos casos, para concessão de um alvará de obras, o ex-secretário exigiu 2% do valor geral de venda de apartamentos, conforme consta na ação. Diante da recusa, Welington teria dito que o pagamento poderia ser em apartamento. O empresário, no entanto, se esquivou.

Os pedidos ocorreram em 2019. O MP destaca, porém, que a vítima já tinha alvará, que foi cassado. “Com a mudança da gestão de governo e assunção do investigado na função de secretário, criou-se dificuldades para o empresário concretizar sua obra e foi cassado seu alvará, iniciando-se então as chantagens”, diz.

O outro empresário chantageado tinha protocolado, em novembro de 2017, um projeto junto à prefeitura com a finalidade de obter certidão de viabilidade para a construção de um prédio do antigo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

De acordo com o MP, o ex-secretário pediu uma apartamento como condição para aprovação do projeto. Contudo, a vítima explicou que, por se tratar se uma obra para o Minha Casa, Minha Vida, em que há uma pequena margem de lucro, entregar uma unidade ao ex-secretário, como solicitado, seria inviável.

Esse mesmo empresário também alugava galpões para a prefeitura, pela quantia de R$ 24 mil. Welington teria sugerido que a vítima aumentasse o aluguel para R$ 29 mil. A ideia era que o valor excedente – R$ 5 mil – fosse repassado mensalmente para o ex-secretário, a título de propina.

Procurado pela reportagem, o advogado de Welington, Ralph Tórtima Filho, disse que “a defesa deixará para se manifestará nos autos, estando convicta de que o procedimento investigatório está maculado por falhas incontornáveis, que serão devidamente evidenciadas ao juízo competente.”

A prefeitura apontou que colabora com as investigações. “Um procedimento interno para acompanhar e apurar as denúncias também foi aberto, em junho deste ano, e está em andamento. A administração municipal ressalta ainda que orientou os servidores municipais a colaborarem irrestritamente com o MP”, comunicou.

Ex-vereador, Welington acumulava os cargos de secretário de Governo e de Planejamento até a operação do Gaeco, mas está afastado desde então.