MP de Sumaré denuncia suspeitos de perseguir vereador e candidato a prefeito

Dois homens acusados de perseguir o vereador e candidato a prefeito de Sumaré, Willian Souza (PT), foram denunciados pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) por ameaça.

A audiência de instrução, debates e julgamento por videoconferência foi marcada para o dia 27 de novembro, a partir das 10h30. Ambos respondem em liberdade.

Na denúncia, publicada no último dia 27, o promotor Ricardo Ferracini Neto enfatizou que os réus passaram a perseguir Willian nas redes sociais, até que, em dezembro de 2023 eles foram até à residência do vereador, no Jardim Minezotta, tiraram fotografias da fachada e filmaram.

Um deles foi abordado por um guarda municipal e o outro fugiu, mas acabou localizado.

“A vítima havia tomado posições judiciais em face de crimes contra a honra sofridos pelos dois denunciados em redes sociais”, cita trecho do documento.

Os homens foram detidos e encaminhados ao plantão policial, mas acabaram liberados após prestarem depoimento.

O advogado Ciro Bueno, que representa os réus, disse que a denúncia não procede porque ambos não têm qualquer relação com ameaças a Willian, e estariam apenas envolvidos em assuntos relacionados à situação da cidade nas redes sociais.

“Um dos meus clientes estava pilotando a moto, enquanto o outro na garupa filmava as condições das ruas da cidade. Não tiveram qualquer intenção de passar na frente da casa do vereador.”

Sem acordo

Em audiência preliminar, o MP chegou a fazer uma proposta de transação penal a um dos suspeitos, que não foi aceita.

“Ele foi orientado a não aceitar pela defesa, pois mesmo recebendo uma sanção menor, era como se tivesse assumido a culpa de algo que não fez”, completou o advogado.

Na época, Willian disse que bastou anunciar seu nome como pré-candidato a prefeito que ações desse tipo tiveram início.

“Em toda a minha vida pública jamais agi dessa maneira, sempre encarei qualquer discussão no campo das ideias, na linha política. Sinto muito pela minha família ficar exposta a esse tipo de risco, por conta da minha vida pública. Confio em Deus e na Justiça, com a certeza de que ela será feita”.