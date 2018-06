Motoristas relatam agressões desde o ano passado

Casos de violência e ameaças envolvendo motoristas de ônibus e perueiros de Sumaré resultaram no registro de sete boletins de ocorrência (BOs) desde o ano passado. Os documentos foram entregues pela Ouro Verde, concessionária do transporte coletivo, à prefeitura em diferentes oportunidades e divulgados após o caso da última quarta-feira, quando uma motorista foi agredida.

Os BOs trazem relatos de ameaças diretas, danos aos ônibus com pedras e pedaços de madeira e até “fechadas”, que são manobras de trânsito em que um veículo toma a frente do outro para impedir a sua passagem. Foto: Reprodução

Em ofício endereçado à Secretaria de Mobilidade Urbana, a empresa pede a adoção de “providências para garantir a segurança no transporte”.

Na noite de quinta-feira, representantes da Prefeitura de Sumaré se reuniram com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Americana e Região, que havia convocado uma paralisação para ontem. Os sindicalistas pediram uma reunião com o prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS) e representantes das polícias Civil e Militar e, por hora, suspenderam o movimento. A expectativa é de que o encontro seja realizado até a próxima segunda-feira, dia 11.