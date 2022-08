Motorista morre após bater com carro em caminhão que estava estacionado

Testemunhas disseram à PM que o motorista teria perdido o controle por motivos desconhecidos e colidiu com a traseira do caminhão

Motorista teria perdido o controle do veículo - Foto: Divulgação - Polícia Militar.JPG

Um homem de 50 anos morreu na noite desta terça-feira (30), após bater seu carro contra um caminhão estacionado na Avenida Mineto Ito, no Jardim São Judas Tadeu, em Sumaré.

A vítima foi identificada como Claudemir Ferreira dos Santos e era morador do Residencial Park Sumaré.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da PM, testemunhas relataram que por volta de 18h30, Claudemir dirigia seu carro, um Citroen, na Avenida Mineto Ito e por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção e bateu contra um caminhão que estava estacionado na via.

A PM foi chamada, mas ao chegarem no local já encontraram a vítima caída ao chão. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e constaram o óbito no local.

Peritos técnicos da Polícia Civil e agentes civis estiveram presentes para o registro da ocorrência. O Corpo de Claudemir foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. As circunstâncias do acidente e as causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil.