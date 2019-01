Motorista fica ferido após colidir com estrutura metálica em Sumaré

Pelo menos uma pessoa ficou ferida após a colisão entre um veículo e uma estrutura metálica que era transportada por um caminhão na manhã desta segunda-feira (21), em Sumaré. O motorista do Ford Fiesta foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko com ferimentos leves.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), o acidente aconteceu por volta das 7h20 desta segunda-feira. Um Ford Fiesta trafegava por um retorno da Avenida da Amizade, no Jardim Nova Veneza, quando atingiu uma estrutura metálica que estava sendo carregada por um caminhão. O Fiesta teve o teto danificado com o impacto.

A PM não soube precisar o número de ocupantes do veículo, mas informou que somente o motorista teve ferimentos leves. Com um corte na testa, ele foi levado até a UPA, onde passava por observação até a publicação desta reportagem.