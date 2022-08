Motorista embriagado atropela e mata homem em rodovia de Sumaré

Um homem de 43 anos morreu na noite deste sábado (27), após ser atropelado por um indivíduo embriagado, na Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA 115/330), em Sumaré.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta de 19h, o pedestre tentava atravessar a rodovia, quando foi atingido por um Honda CRV, no KM 2+500 m. Ele morreu no local do acidente.

Já o motorista do CRV, depois de atropelar o homem, ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais quilômetros adiante, na mesma rodovia.

De acordo com a PMR, foi constatada a presença de álcool no condutor do veículo. O motorista foi conduzido ao plantão policial, onde acabou preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.