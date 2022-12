Motorista é libertado em Sumaré após roubo de caminhão com 15 toneladas de carne

Um caminhão carregado com 15,2 toneladas de carne foi roubado em Limeira na noite desta terça-feira (13). O motorista foi abordado na Rodovia Anhanguera (SP-330) por dois homens armados, feito refém e liberado posteriormente em Sumaré.

Segundo informações do motorista no boletim de ocorrência, ele havia pegado a carga em Andradina (SP) e seguia ao Rio de Janeiro para descarregar. Por volta de 18h, no trajeto pela Anhanguera, um VW/Gol de cor vermelha cruzou a sua frente o obrigando a parar.

Neste momento, dois homens armados desembarcaram do carro e deram ordens para que eles descesse do caminhão. Depois disso colocaram sobre sua cabeça um capuz e o forçaram a entrar no Gol. Na sequência, de acordo com o motorista, ele não viu mais nada até ser liberado em Sumaré, na Estrada Municipal Mineko Ito. Os ladrões não levaram nenhum bem do motorista, apenas o caminhão da empresa de frigorífico.

Enquanto registrava a ocorrência, a vítima foi informada que o cavalo do caminhão tinha sido encontrado em Limeira. A carga, porém, não havia sido localizada. Desse modo, o colaborador foi ao município limeirense para registrar o fato.

O caso foi registrado no plantão policial de Limeira e o caso será investigado. Até o momento não há informações sobre os criminosos e a carga de carne continua desaparecida – não havia seguro dos produtos. O valor da mercadoria não foi divulgado pela Polícia Civil.