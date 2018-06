Motorista de ônibus é agredida em Sumaré

Uma motorista da Ouro Verde, empresa responsável pelo transporte coletivo de Sumaré, foi agredida no início da noite de quarta-feira (6), após encerrar uma viagem no bairro Jardim São Carlos. A profissional acusa um perueiro pelo crime. O episódio pode deixar a cidade sem transporte nesta sexta-feira, já que o Sindicato dos Condutores de Americana e Região convoca, por meio das redes sociais, uma paralisação.

Foto: Reprodução

Um vídeo obtido pelo LIBERAL mostra o momento em que um homem invade o coletivo para discutir com a condutora. Depois disso, ele desce, contorna a frente do ônibus e passa a mão pelo vidro da motorista para, com o cinto de segurança, agredi-la na testa. Após ser atingida, ela ficou sangrando.

O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré e deve ser investigado como lesão corporal.

Prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Sumaré explicou que a confusão ocorreu em função de um atraso nos horários da linha 155, realizada pelo ônibus e pelo transporte complementar (vans), sendo que ‘o motorista da van teve a permissão para operar excluída e o veículo foi suspenso por 15 dias, não podendo trafegar durante esse período’.

