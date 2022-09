Motorista dá marcha ré na Bandeirantes e dois morrem após colisão

Carro ficou destruído após acidente; duas pessoas ficaram feridas e dois morreram - Foto: Polícia Militar - Divulgação.JPG

Um motorista de 28 anos deu ré em seu carro na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré, na madrugada desta segunda-feira (26), e foi atingido por um caminhão. Com o impacto, duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas.

As vítimas fatais são Thiago Higor Alves da Silva, de 24 anos, e uma mulher ainda não identificada. Eles eram passageiros do carro, um Corsa Wind. Os outros ocupantes do veículo, o motorista, de 28 anos, e uma passageira, de 22, foram socorridos em estado grave a hospitais da região.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 1h, o motorista do Corsa seguia sentido capital quando, no km 114, em Sumaré, próximo ao pedágio, perdeu um dos acessos, parou seu carro no acostamento e engatou a marcha ré para tentar voltar pegar a entrada.

Neste momento, um caminhão que seguia na mesma direção, não teve tempo hábil de frear e acabou atingindo a traseira do Corsa.

Com a colisão, uma mulher de identidade ainda não revelada morreu no local. Já o Thiago Higor Alves da Silva foi socorrido ao Hospital Estadual Sumaré, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde por volta das 4h .

O motorista do carro foi socorrido em estado grave ao Hospital Estadual Sumaré e a outra passageira foi levada em estágio crítico ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia.

O motorista do caminhão não teve ferimentos graves. Ele realizou o teste do bafômetro e não foi constatada a presença de álcool.