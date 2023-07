Motociclista perde a moto após ser rendido por seis assaltantes em Sumaré

Um homem de 34 anos foi rendido por seis assaltantes, no Jardim Morumbi, na região do Matão, em Sumaré, na noite desta sexta-feira (14). Um dos suspeitos que portava um canivete anunciou o assalto e fugiu com a motocicleta da vítima.

A vítima estava na Avenida Emílio Bosco quando, às 21h45, seis criminosos renderam o motociclista e fugiram levando o veículo.

De acordo com a vítima, um dos assaltantes que o rendeu tem cerca 1,70m de altura, trajava calça de cor escura e blusa de moletom branca. Ele afirmou ainda que no local há câmeras de segurança.

Um boletim de ocorrência foi registrado como roubo e até a publicação desta matéria, os criminosos ainda não tinham sido encontrados pela polícia.