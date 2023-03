Motociclista morre em acidente na Avenida Rebouças, em Sumaré

Um motociclista, identificado como João Henrique dos Santos Costa, de 40 anos, morreu após se envolver em acidente no fim da tarde de sexta-feira (10), na Avenida Rebouças, em Sumaré.

A vítima bateu contra a lateral de um SUV modelo Land Rover Freelander 2, que tentava cruzar a via.

O caso foi registrado na delegacia de plantão em Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A condutora, uma idosa de 70 anos, estava saindo com o carro, que estava estacionado na via, na tentativa de acessar a avenida para cruzá-la. De acordo com a própria mulher, ela deu seta e, percebendo que não vinha nenhum veículo à sua esquerda, iniciou a manobra para cruzar a via, momento em que o veículo foi atingido na porta do motorista por uma motocicleta.

Assim que percebeu que o condutor da moto estava caído no chão, a idosa tentou sair do veículo para prestar socorro, mas a porta estava emperrada. Ela recebeu ajuda de pessoas que estavam nos arredores, que também acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a PM (Polícia Militar). O óbito foi constatado ainda no local.

A idosa foi conduzida à delegacia de plantão em Sumaré, onde a ocorrência foi registrada. Foi constatado que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da condutora estava vencida desde o dia 28 de fevereiro, ainda dentro do prazo de renovação do documento.