Motociclista morre em acidente causado por motorista alcoolizado, em Sumaré

Um motociclista morreu na manhã deste sábado (11) após ser atingido por um motorista alcoolizado, que foi preso em flagrante. O acidente aconteceu na Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, que liga a Rodovia Anhanguera ao centro de Sumaré.

Segundo informações da polícia, o condutor de um veículo Chevrolet Astra perdeu o controle, invadiu o canteiro central e capotou, indo parar na pista contrária, onde colidiu frontalmente com a motocicleta.

Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento médico à vítima no local, o motociclista Deivid Henrique Fortes, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os ocupantes do carro, por sua vez, foram socorridos e encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko com ferimentos leves. Durante o atendimento, o condutor do veículo passou pelo teste de etilômetro, que indicou 0,73 mg/L, confirmando o consumo de bebida alcóolica. O motorista foi preso em flagrante e a ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Sumaré.

Até o momento da publicação desta reportagem, a funerária ainda aguardava o retorno da polícia com o registro da ocorrência para levar o corpo ao IML (Instituto Médico Legal). Segundo a funerária, o velório e sepultamento devem ocorrer neste domingo (12).