Motociclista morre após ter moto atingida por carro em viaduto de Sumaré

Um homem de 56 anos morreu na manhã desta quarta-feira (31) após ter a sua moto atingida por um carro no viaduto que fica sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o acidente aconteceu por volta de 5h30. Os dois veículos trafegavam sentido capital quando, por causas desconhecidas, o motorista do carro atingiu a traseira da moto. Com a colisão, o motociclista caiu no chão e morreu no local. O óbito foi confirmado por socorristas da CCR Autoban, que administra a via.

A batida ocorreu na altura do km 110 da Anhanguera, na alça de acesso de retorno a Sumaré, próximo à empresa 3M, segundo confirmou a CCR Autoban. O acidente gerou congestionamento no local. O teste de bafômetro foi realizado no condutor do carro e não foi constatada a presença de álcool no organismo.