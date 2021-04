Motociclista morre após colisão com carro em Sumaré

Condutora do veículo envolvido no acidente admitiu que estava alcoolizada e foi presa

Um motociclista morreu após bater contra um veículo na Avenida Emílio Bosco, no bairro Parque Yolanda, em Sumaré, na noite deste domingo (11). A motorista do carro foi presa por dirigir alcoolizada.

Segundo informações do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o acidente, que ocorreu por volta de 19h30, se deu entre uma motocicleta Kawasaki e um veículo Citroën C3 Aircroos. O nome e a idade do condutor da moto não foram divulgados pela PM.

O veículo era conduzido conduzido por uma mulher de 43 anos de idade, que levava seu namorado, um homem de 56 anos, como passageiro. Ela disse que trafegava pela avenida, quando o motociclista colidiu com a lateral do seu veículo.

A motorista se recusou a passar pelo teste do etilômetro e admitiu que havia feito uso de bebida alcóolica momentos antes. Ela retirou o carro do local do acidente com a ajuda do namorado antes da chegada da equipe policial.

Ela e o namorado foram conduzidos até o plantão policial de Sumaré por conta da recusa ao teste do bafômetro, O delegado solicitou teste clínico no qual o médico legista constatou que ela se encontrava alcoolizada.

A mulher recebeu voz de prisão e ficou à disposição da Justiça. O veículo envolvido no acidente foi apreendido.