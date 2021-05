Motociclista morre depois de colisão com caminhão em Sumaré

Luiz Eduardo Ferreira, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, na região central da cidade

acidente-sumare - Foto: Guarda Municipal de Sumaré / Divulgação

Um motociclista de 38 anos de idade, identificado como Luiz Eduardo Ferreira, morreu após uma colisão com um caminhão no início da tarde desta terça-feira (25), no Centro de Sumaré.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a vítima foi atingida na traseira pelo caminhão, que transportava caçamba de entulhos, no cruzamento da Avenida 3M com a Rua Eugênia Biancalana Duarte.

Após a batida, o condutor da moto caiu ao solo e foi atropelado pelo veículo de carga. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender a vítima, mas o homem morreu no local.

Uma equipe da Guarda Municipal e da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Municipal Urbana e Rural) estiveram no local orientando o trânsito e preservando a cena do acidente.

O motorista do caminhão parou no local para prestar socorro ao condutor que faleceu. A vítima conduzia uma motocicleta Suzuki cinza e a polícia técnico científica realizou os trabalhos de perícia no local do acidente.

O trânsito na região ficou complicado para quem seguia em direção aos bairros da região do Jardim Nova Veneza e Rodovia Anhanguera. Houve apenas uma faixa liberada no local.

O caso foi foi registrado no plantão policial de Sumaré e as causas do acidente serão investigadas. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.