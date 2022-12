Motociclista morre após bater na traseira de caminhão na Anhanguera, em Sumaré

Caminhão estava parado na segunda faixa da via devido ao trânsito; motorista foi submetido ao teste de bafômetro, com resultado negativo

Resgate tentou reanimar a vítima no local, mas não teve sucesso - Foto: Divulgação

O motociclista Manoel Willian Alves da Silva, de 31 anos, morreu após colidir na traseira de um caminhão, no início na manhã desta segunda-feira (5), no quilômetro 107 mais 300 metros, na via marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré.

A Polícia Militar Rodoviária informou que a vítima bateu no caminhão que estava parado na segunda faixa devido ao trânsito moroso no local. Devido ao impacto, o motociclista caiu ao chão com ferimentos graves. Ele recebeu os primeiros socorros pela equipe do resgate dos bombeiros com os colaboradores da concessionária AutoBAn. Eles realizaram manobras cardíaca na vítima por 40 minutos, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motorista do caminhão fez teste do bafômetro, mas resultou em negativo para o consumo de álcool. Uma das faixas de rolamento ficou interditada para atendimento da vítima e o trânsito fluiu pela primeira faixa.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local para realizarem o levantamento sobre as circunstâncias do ocorrido e encaminharam o corpo da vítima ao IML (Instituto Médico Legal). O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo, no 4º Distrito Policial.

O motorista do caminhão foi liberado, mas multado administrativamente por conduzir o veículo em mau estado de conservação.