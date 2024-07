Motociclista morre após acidente com carreta na Anhanguera, em Sumaré

Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (4), após ter se envolvido em um acidente com uma carreta, no km 109 da Rodovia Anhanguera (SP-330), sentido interior, próximo à Telhanorte, em Sumaré.

Segundo a CCR AutoBAn, concessionária que administra a via, outra pessoa que estava na motocicleta foi encaminhada para um hospital do município. Parte da pista chegou a ser interditada, mas foi liberada para o trânsito.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O acidente aconteceu no início da noite, por volta das 19h. Não há informações sobre como se deu o choque entre os veículos, mas ao chegarem no local os agentes teriam encontrado a motocicleta caída, com algumas partes destruídas espalhadas pela pista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com a CCR, duas pessoas estavam na motocicleta, sendo que uma morreu no local do acidente e outra foi encaminhada para um hospital “com lesões moderadas”.

Devido à situação, a Anhanguera chegou a ter congestionamento do km 105 ao km 109. Uma das pistas foi interditada e liberada apenas às 21h desta quinta, após atendimento às vítimas.