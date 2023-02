Motociclista morre ao colidir contra caminhão na Anhanguera, em Sumaré

Acidente foi na altura do quilômetro 106, na altura da Telhanorte, na pista marginal, no sentido capital

Um motociclista de 35 anos morreu na manhã desta segunda-feira (20), após colidir contra a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré. A vítima foi identificada como Jhonata Elber, segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária). O acidente foi na altura do quilômetro 106, na altura da Telhanorte, na pista marginal, no sentido capital.

Caso foi atendido pela PMR – Foto: Daniel Guimarães / Governo de SP_21/10/2017

O acidente aconteceu por volta das 8h50. De acordo com a PMR, o motorista do caminhão reduziu a velocidade ao notar que havia passado do acesso de uma rua local. Ele parou na segunda faixa de rolamento e ligou o pisca-alerta. A moto, uma Honda CG com placas de Sumaré, se chocou fortemente contra a traseira do último semirreboque.

O motociclista sofreu ferimentos graves e chegou a ser atendido pelo resgate da concessionária Autoban, mas não resistiu e morreu no local. O motorista do caminhão fez teste do bafômetro, que deu negativo. O caso seria registrado na delegacia de plantão de Sumaré.

MORTES

Sumaré puxou a alta de mortes no trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil) em janeiro. Dos 10 óbitos registrados no mês passado, seis foram na cidade. O elevado número de mortes no trânsito fez com que o mês se tornasse o mais violento desde 2015, quando teve início a série histórica de estatísticas do Infosiga, sistema de dados do governo estadual.

Quatro mortes ocorreram em um único acidente. O casal Paulo Vasconcelos, de 54 anos; e Silvana Vasconcelos, de 49; além da filha, Tayane Vasconcelos, de 20; não resistiram aos ferimentos depois de terem o carro, um Citröen C3, atingido por uma picape Chevrolet Montana, na tarde de 28 de janeiro na Rodovia Anhanguera. O condutor da Montana, Luciano Aparecido da Silva, 46, também morreu.