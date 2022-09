Motoboy pula em represa de Sumaré para evitar roubo de moto

Um motoboy de 41 anos pulou em uma represa do Horto Florestal, em Sumaré, na noite desta quinta-feira (8), para evitar que os assaltantes levassem a sua motocicleta. Um dos envolvidos acabou preso em Hortolândia.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, por volta de 18h30, os guardas municipais de Sumaré foram chamados por pescadores, informando que um homem tinha sido roubado no Horto Florestal, na zona rural de Sumaré.

Ao chegarem no local encontraram a vítima nervosa em sua motocicleta. O motociclista contou aos guardas que estava no Horto pescando e dois homens, sendo um deles armado, se aproximaram e anunciaram o assalto. Eles pegaram dinheiro e o seu celular e depois exigiram as chaves.

Ainda segundo relatos, para evitar que os criminosos levassem o veículo, ele pulou na represa com a chave. Os ladrões ainda tentaram levar a moto, mas como o veículo tinha bloqueador, o roubo foi frustrado e os assaltantes fugiram.

Após ouvir o depoimento, os guardas conseguiram localizar o celular da vítima em Hortolândia, com auxílio do rastreador. Ao chegarem no endereço, na Rua Reinalda Aparecida Machado, no Jardim Novo Horizonte, flagraram um suspeito com o aparelho.

Inicialmente ele negou o roubo, mas depois confessou. O homem foi reconhecido também pela vítima como autor do roubo e foi autuado em flagrante. Segundo a Polícia Civil, o assaltante tem passagens por delitos graves em Minas Gerais.

Já o segundo envolvido não foi encontrado até a publicação desta reportagem.