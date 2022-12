Motoboy morre na Anhanguera, em Sumaré, após bater em caminhão

Marcos Rodrigues de Souza Junior, era morador do Jardim Dall’Orto; não há informações sobre as circunstâncias do acidente

O motoboy Marcos Rodrigues de Souza Junior, de 19 anos, morador do Jardim Dall’Orto, em Sumaré, morreu na noite desta quinta-feira (8), após colidir a motocicleta a qual dirigia na traseira de um caminhão, na Rodovia Anhanguera (SP-330), no trecho do município sumareense.

De acordo com o registro da Polícia Militar, por volta de 23h, o motorista do caminhão, de 32 anos, seguia pela Rodovia Anhanguera sentido interior e, próximo a entrada do bairro São Judas Tadeu, sentiu uma colisão na traseira do veículo e pelo retrovisor viu a motocicleta, uma Honda CG 125, caída ao chão.

Depois de estacionar, o caminhoneiro desceu do veículo e arrastou Marcos para perto da defensa metálica, com o objetivo de evitar novos acidentes, de acordo com o seu relato.

Socorristas do SAMU (Serviço Móvel de Urgência) atenderam o motoboy, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Americana fez o registro da ocorrência. O teste do bafômetro deu negativo para a presença de álcool.

O corpo do Marcos foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e um boletim seria registrado no plantão policial de Sumaré.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.