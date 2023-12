Motoboy é preso em Sumaré com 198 garrafas de bebidas falsificadas

Diversas garrafas de gin, vodca e uísque foram apreendidas - Foto: Divulgação_Polícia Civil

Um motoboy de 27 anos foi preso nesta terça-feira (12), em Sumaré, com 198 garrafas de gin, vodca e uísque falsificadas. As bebidas foram apreendidos pela Polícia Civil, assim como os vasilhames que foram encontrados vazios. Esta é a segunda vez no ano que o homem é preso pelo mesmo crime.

De acordo com o Setor de Inteligência, da 1° DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Deic-Deinter-9, os investigadores tiveram a informação de que um homem guardava em sua casa, no Jardim Maria Antônia, diversas garrafas de bebidas falsificadas e também as comercializava.

Com esses dados, os policiais civis foram ao endereço por volta de 14h desta terça e lá encontraram cinco garrafas de gin, 15 de vodca e 178 de uísque de marcas variadas, totalizando 198 unidades. Um representante das marcas foi levado ao endereço, que constatou a falsificação.

Na residência os policiais também encontraram mais 13 vasilhames e 12 caixas vazias de uísque. O motoboy não possuía documentos dos produtos.

De acordo com o Setor de Inteligência, o motoboy comprava as bebidas por R$ 30, realizava as vendas por WhatsApp pelo valor de R$ 50 e, em seguida, fazia as entregas.

O suspeito foi autuado em flagrante por venda de bebidas falsificadas, crime pelo qual, segundo a Polícia Civil, ele já foi preso em maio deste ano, em Campinas. Investigação segue na tentativa de identificar o local em que as bebidas são produzidas.