Mortes no trânsito em Sumaré superam 2020 inteiro

Infosiga mostra 29 acidentes com morte na cidade entre janeiro e novembro deste ano, contra 27 do ano passado inteiro

O número de mortes no trânsito em Sumaré em 2021 já é maior do que em todo 2020, segundo dados do Infosiga. Foram 29 óbitos de janeiro até o novembro contra 27 de janeiro a dezembro do ano passado.

Do total de acidentes registrados este ano, 14 ocorreram em rodovias, 14 em ruas e avenidas e um em estrada municipal. Quanto aos horários, a maioria – 13 – foi durante a noite. Outros oito ocorreram de madrugada e sete no período da tarde e manhã.

Em novembro, acidente na Rodovia Anhanguera, em Sumaré, matou um jovem de 20 anos – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

A Rodovia Anhanguera (SP-330) teve o maior número de mortes. Nove pessoas morreram no decorrer desse ano em acidentes ocorridos no trecho de Sumaré. Outros três óbitos foram registrados na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Ambas as vias são administradas pela CCR Autoban.

Por meio da assessoria, a concessionária afirmou que em 2021 realizou, no trecho de Sumaré, ações presenciais de orientação sobre travessia segura e condução segura de motocicletas. “Cerca de 7,5 mil pessoas foram diretamente impactadas”.

A empresa disse ainda que assumiu a gestão do Sistema Anhanguera-Bandeirantes em 1º de maio de 1998 e desde então investiu R$ 12 bilhões em obras de melhoria, ampliação, modernização, conservação, fiscalização e monitoramento de rodovias, resultando na redução de aproximadamente 75% no índice de mortes.

Duas mortes ocorreram na SPA 110/330 (Rodovia Adauto Campo Dall’Orto), que liga os municípios de Sumaré e Paulínia. A via é administrada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e tem um movimento diário médio que chega a 30 mil veículos.

“É por esta razão que a rodovia está em duplicação, do quilômetro 1 até o quilômetro 2,8. As obras, já em fase final, recebem R$ 21,3 milhões do governo paulista, com o objetivo de garantir a segurança da população e salvar vidas”, traz nota do DER.

O LIBERAL questionou a Prefeitura de Sumaré sobre o aumento no número de mortes, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Região – Apesar de não ter aumentado como em Sumaré, as mortes em Americana e Nova Odessa tiveram alta em 2021 em comparação com 2020. Enquanto no primeiro município, o número saltou de 21 para 27, no segundo, passou de quatro para cinco.

No mesmo período, Santa Bárbara d’Oeste viu o número de mortes por acidentes de trânsito cair pela metade, passando de 30, em 2020, para 15, em 2021. Hortolândia também registrou queda na quantidade de óbitos. O número caiu de 24 para 16, uma redução de 33%.