Morte de professor de Sumaré foi causada por dívida de tatuagem, disse suspeito à Polícia Civil

Wesley Carrera disse que a vítima lhe devia cerca de R$ 8 mil; mulher do suspeito negou participação no crime

O professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré, de 35 anos, foi assassinado por conta de uma dívida de tatuagem, de cerca de R$ 8 mil, de acordo com o depoimento do principal suspeito, o tatuador Wesley Carrera, de 35 anos.

Ele foi preso com a mulher, a dona de casa Paloma Fernanda Aguiar, de 30 anos, na última sexta-feira (4), no Parque Salerno, em Sumaré. O carro da vítima, que estava sujo de sangue, foi localizado no mesmo dia por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

Cauê tinha 35 anos e foi morto no dia de seu aniversário – Foto: Reprodução / Facebook

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli, que coordena o caso, disse que o suspeito, em depoimento, confessou o crime e alegou que a motivação foi uma dívida relacionada a várias tatuagens que fez no professor.

Carrera relatou ainda que, no dia do crime, na quarta-feira, o professor esteve em sua casa, onde consumiram cervejas e, em um determinado momento, o tatuador pediu uma carona para vítima até uma biqueira, onde comprou porções de cocaína e crack.

“Depois do consumo das drogas, o suspeito afirmou que ambos se desentenderam ainda dentro do carro. O investigado relatou que deu um soco e depois uma facada no abdômen da vítima”, disse o delegado.

Wesley Carrera e Paloma Aguiar são suspeitos do assassinato – Foto: Divulgação

Wesley disse que voltou para casa, ainda com o professor ferido no carro, para buscar a mulher. Posteriormente, o casal foi até uma área rural na Praia Azul, em Americana, onde ateou fogo no corpo do professor, fugindo em seguida.

“Aguardamos o resultado do laudo necroscópico para confirmar se o professor já estava morto quando teve o corpo queimado”, completou Petrocelli.

Paloma relatou à Polícia Civil que não teve participação na morte. Ela alegou que foi obrigada a entrar no carro, mas não sabia do crime. Disse ainda que teve medo do suspeito, que fica alterado após consumir drogas.

A Justiça já decretou as prisões temporárias de ambos pelo período de 30 dias.

A polícia também trabalha com outras hipóteses. O tatuador tem passagens por roubo, furto e porte ilegal de arma.