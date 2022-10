Morta em acidente com caminhão de lixo, técnica de enfermagem ia para círculo de oração

A técnica de enfermagem Nádia Schio tinha 56 anos e era moradora de Americana; veículo foi esmagado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com 23 toneladas de lixo matou a técnica de enfermagem Nádia Cristina da Cruz Schio, 56, na manhã desta quarta-feira, na Estrada Municipal PLN-190/Avenida Orlando Vedovello, que liga as cidades de Sumaré e Paulínia. O veículo tombou sobre o carro da mulher, que era moradora de Americana.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas, quando um caminhão Scania T142, com placa de Campinas, realizava o transporte de lixo até o aterro sanitário de Paulínia. A estrada de mão-dupla e pista simples é frequentemente utilizada por caminhões desse tipo.

Em um trecho de subida, o motor do caminhão desligou e o condutor Marcos Blanc, 52, acenou para os veículos que estavam atrás para ultrapassarem, mas nenhum deles se movimentou. Depois de alguns segundos, o caminhão começou a descer e o motorista puxou o freio de mão, mas não funcionou.

Com isso, o condutor do Scania decidiu virar de ré em direção a um barranco, porém o semi-reboque capotou em cima do veículo de Nádia, um Chevrolet Zafira preto, com placa de Americana. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros e as Guardas Municipais de Nova Odessa e Sumaré foram acionadas para auxiliar na remoção do semi-reboque e do corpo.

No período da tarde, quando a ocorrência foi registrada na Delegacia de Nova Odessa, a Polícia Civil informou que o trecho da estrada pertencia a Sumaré, para onde o processo deverá ser encaminhado nesta quinta.

Por volta das 12h30, socorristas conseguiram fazer a retirada do caminhão. Nádia ia para um círculo de oração em Paulínia. Seu corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

A Delegacia de Nova Odessa confirmou ao LIBERAL que será aberto um inquérito para investigar as causas que levaram ao acidente.

Caminhão de lixo tombou sobre o carro da mulher, que era moradora de Americana – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

VEREADORA. Nádia Schio participou, em 2016 e em 2020, das eleições municipais como candidata à vereadora de Americana, pelo PCdoB e pelo Podemos, respectivamente. Nas duas oportunidades, ela não se elegeu. As suas principais propostas eram relacionadas à saúde, por ela ter trabalhado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.