Morre rapaz que levou tiro na nuca e bateu moto em proteção metálica

O motociclista Criseliton Azevedo de Camargo, 24 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (14), no Hospital Estadual Sumaré, onde estava internado. Ele deu entrada no dia anterior, após perder o controle da motocicleta que conduzia e bater em uma proteção metálica na marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao quilômetro 144, no Jardim Santa Maria, em Sumaré.

Inicialmente, o rapaz deu entrada no hospital após o acidente de trânsito. Somente enquanto realizava o exame de tomografia computadorizada, a equipe médica descobriu que ele tinha um projétil alojado na nuca. O autor do disparo ainda não foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, às 7h29, o motociclista seguia sozinho com sua moto Suzuki XR 1000, quando bateu contra a proteção metálica. Devido ao impacto, ele foi arremessado na terceira faixa da via expressa, ficando caído cerca de 100 metros distante do local do acidente.

Uma testemunha informou à PM que viu o momento em que o rapaz bateu contra a mureta e que ele não chegou a ter a frente fechada por outro veículo.

Camargo foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital, onde permanecia internado em estado grave, mas não resistiu.

O sogro dele compareceu ao plantão policial para avisar a sobre a morte do genro.

O corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico que deve confirmar a causa da morte. Somente depois o corpo foi liberado aos familiares para o sepultamento, que estava previsto para o final da tarde desta segunda.

Devido à morte, o caso passa a ser apurado como homicídio no 3º Distrito Policial. A polícia deve pedir as imagens das câmeras de segurança da concessionária AutoBAn, que administra a rodovia, na tentativa de identificar o responsável pelo disparo.