Morre aos 64 anos Cláudio Meskan, ex-vereador de Sumaré, vítima de câncer

Proprietário do pátio de veículos da cidade, ele também era o idealizador do evento Demolicar no município

Morreu nesta segunda-feira (30), aos 64 anos, o empresário e ex-vereador da Câmara de Sumaré Clauduir Aparecido Menes, Cláudio Meskan, como era mais conhecido. Ele também era proprietário do pátio de veículos da cidade e o idealizador do evento Demolicar no município.

Meskan foi vereador por dois mandatos consecutivos na 15ª Legislatura (2013–2016) e 16ª Legislatura (2017–2020). Atualmente, ele ocupava o cargo de chefe de gabinete do vereador Gilson Caverna (PSB) e fazia parte da coordenação da campanha a prefeito de Willian Souza (PT).

O velório será realizado na sede da Câmara de Sumaré, nesta terça-feira (1º), das 7h às 12h30. Em razão do velório, a sessão ordinária que seria realizada nesta terça será transferida para quinta (3), a partir das 10h.

Cláudio Meskan tinha 64 anos e lutava contra um câncer – Foto: Câmara de Sumaré / Divulgação

Segundo informações de Caverna, Meskan lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado no Centro Médico de Campinas, desde sexta-feira (27), após sofrer um mal-estar. “Ele mantinha sua rotina de trabalho normalmente, mas no ano passado descobriu a doença. Meskan já tinha iniciado seu tratamento e aparentemente estava se recuperando bem”, afirmou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ainda segundo o amigo, nos últimos anos o pátio estava sendo administrado pela família, mas Meskan fazia questão de planejar a nova edição Demolicar, que está prevista para abril de 2025. “Ele tinha três paixões nessa vida: primeiro Deus, depois a família e em seguida o Demolicar”, completou.

A Câmara de Sumaré, em nota, lamentou o falecimento e informou que o presidente Hélio Silva (Cidadania) decretou luto por três dias, em razão do falecimento. “A presidência e os demais parlamentares do Legislativo sumareense lamentam a morte de Meskan e se solidarizam com a família e amigos nesse momento de dor”, trouxe a nota.

O prefeito Luiz Dalben (PSD) postou uma mensagem de condolência.

“Com profunda tristeza, lamentamos o falecimento do amigo e ex-vereador Claudio Meskan. Ele muito contribuiu para melhorias na cidade e sempre será lembrado pela realização do Demolicar, evento beneficente que ajudava muitas famílias com a doação de alimentos. Não temos palavras. Aos familiares e demais amigos, recebam nossas orações e nossos mais sinceros sentimentos. Deus seja nossa força!”, publicou o chefe do Executivo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Willian publicou nas redes sociais sobre o falecimento. “Em respeito à família e à memória do nosso amigo, decidimos suspender as agendas do dia. Meskan era uma pessoa alegre, sempre animada e comprometida em ajudar o próximo. Foi um homem de palavra que sempre demonstrou entusiasmo com a nossa trajetória”, relatou o petista.

“Deixamos aqui nosso abraço de solidariedade para a sua esposa, Suely, seus filhos Bruno e Claudia, e para o vereador Caverna, que sempre trabalhou ao lado do querido Meskan. Que Deus conforte o coração de todos! Meskan, descanse em paz meu irmão, muito obrigado por ter desfrutado da sua amizade”, completou Willian.