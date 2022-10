Moradores denunciam situação precária na estrada em que mulher morreu em acidente com caminhão de lixo

A reportagem do LIBERAL conversou com alguns moradores da região que estavam no local do acidente. Foram vários os relatos das condições precárias da via. Outra reclamação foi sobre a velocidade dos caminhões, o que colocaria em perigo crianças do Caic (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) André de Nadai (Caiquinho), em Sumaré.

“Há 25 anos que eu moro aqui e nunca vi isso bom. Os caras descem ‘a milhão’. Tem uma escola no fim dessa estrada, as crianças atravessam a rua correndo, é perigo”, contou um morador do Parque Itália, que não quis se identificar.

Outra pessoa que vive na região e também não quis dar o nome, criticou a falta de resolução por parte das prefeituras: “Ninguém resolve nada. Você vê aqui hoje: tinha polícia de Nova Odessa, de Sumaré e de Paulínia. Isso aqui é uma terra sem dono.”

Nova Odessa justificou que a estrada “não faz parte do Cadastro Municipal e nenhum trecho se encontra em território do município.”

Sumaré disse que há estudos sobre a possibilidade de intervenção na via para melhorar a qualidade e segurança do tráfego. “Vale ressaltar que, em 2018, a Câmara de Sumaré aprovou e o prefeito sancionou uma lei que regulamenta o tráfego de caminhões de lixo dentro do perímetro urbano, no entanto foi derrubada por uma Adin (Ação de Inconstitucionalidade) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Além disso, o local é constantemente fiscalizado pela administração”, aponta em nota, que também lamenta a fatalidade e se solidariza com a família da vítima.

A Prefeitura de Paulínia não respondeu até o fechamento desta edição.