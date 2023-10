Vítima foi encontrada com vários ferimentos no corpo e com as roupas rasgadas; o agressor fugiu

Uma mulher de 35 anos que reside na região de Nova Veneza, em Sumaré, foi brutalmente agredida pelo próprio companheiro na saída de uma lanchonete, no último sábado.

O casal esteve no Jardim Londres, em Campinas, e no estacionamento ela já foi atingida com um soco na cabeça e desmaiou.

A vítima se lembra apenas de ter sido acordada às margens de uma rodovia, por uma senhora que a auxiliou. A vítima estava com as roupas rasgadas e vários ferimentos no corpo. O agressor fugiu.

Vítima foi bastante agredida pelo próprio companheiro – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado nesta quinta-feira (5), na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré. A vítima esteve no local acompanhada do irmão.

A mulher sofreu três fraturas no maxilar e precisou passar por cirurgia. Ela corre o risco de perder todos os dentes.

A vítima convivia com o agressor há três anos, com quem tem um filho de dez meses. Ela já tinha sido agredida anteriormente pelo companheiro.

HISTÓRIA

“Por um tempo minha irmã morou em São Paulo com o marido. Ele passou a ficar agressivo uns três meses depois do nascimento do meu sobrinho. Naquela época, foi agredida, permaneceu em cárcere privado, pois meu cunhado pegou o celular dela. Depois disso, conseguiu largar dele e veio morar com a gente em Sumaré”, lembra o irmão da vítima.

Segundo ele, o distanciamento do casal durou apenas dois meses, pois os suspeito largou o trabalho na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, e veio atrás da mulher, dizendo que estava arrependido.

O ciclo da violência se repetiu pouco tempo depois.

“No sábado, eles saíram e meu sobrinho ficou com a babá. Na volta, caminhavam em direção ao estacionamento e sem motivo aparente meu cunhado deu um soco nela, que desmaiou. Não sei como foi colocada no carro e depois levada às margens de uma rodovia. Foi agredida, novamente, e ele só parou depois que um morador de rua a ajuda. Depois uma mulher parou para auxiliá-la até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).”, completa o irmão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima diz que foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Campinas, e depois transferida aos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, onde passou por cirurgia.

ENCONTRO

“Nós conseguimos encontrá-la através da mulher que parou para auxiliá-la e fez um vídeo da minha irmã dizendo o nome e do agressor. Ela nos encontrou pelas redes sociais e depois achamos minha irmã no hospital. A polícia não foi acionada”, diz o irmão da vítima.

O rapaz afirmou ainda que o agressor furtou o celular da vítima, e pelo rastreamento descobriram que ele estava em São Paulo, mas depois a localização desapareceu.

A delegada Nathália Alves Cabral registrou o caso como tentativa de feminicídio, violência doméstica e furto, mas a apuração deverá ser realizada pela Polícia Civil de Campinas.

Até a publicação desta matéria o agressor não havia sido localizado.