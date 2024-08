Morador do Matão, em Sumaré, ganha R$ 220 mil no Vida Cap Campinas

Além dele, mais sortudos de cidades da Região do Polo Têxtil foram premiados com valores menores

Um morador do Matão, em Sumaré, foi o vencedor do prêmio de R$ 220 mil do título de capitalização Vida Cap Campinas, cujo sorteio foi realizado na manhã deste domingo (4).

Além dele, outro morador da mesma cidade, do bairro Campo Belo, e uma pessoa de Hortolândia vão dividir com um terceiro apostador um prêmio de R$ 15 mil, com R$ 5 mil para cada.

No chamado Giro da Sorte, que distribuiu 30 cotas de R$ 1,5 mil cada, outros sortudos da RPT (Região do Polo Têxtil) foram premiados. Ao todo, três moradores de Sumaré e dois de Hortolândia acabaram contemplados.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira, que sorteou os mesmos prêmio da edição campineira, cinco moradores de Americana e um de Santa Bárbara d’Oeste também foram sorteados no Giro da Sorte.