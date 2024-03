Tiago Rodrigo Demiciano, de 31 anos, chegou a ser socorrido no último sábado, mas não resistiu

O ajudante de motorista Tiago Rodrigo Demiciano, de 31 anos, morador de Sumaré, morreu afogado no último sábado (9), em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Ele foi retirado inconsciente do mar pelo tio, que tentou salvá-lo, mas não resistiu.

Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), os guarda-vidas fizeram os primeiros atendimentos na areia e constataram que Tiago estava em parada cardiorrespiratória. Ele foi levado para o Pronto-Socorro Samambaia, em Praia Grande, mas não resistiu.

O tio do rapaz disse aos bombeiros que, assim que viu o sobrinho se afogando, tentou salvá-lo, mas quando conseguiu se aproximar o rapaz já estava desmaiado.

De acordo com o boletim de ocorrência, que foi registrado na delegacia da cidade litorânea, o sogro de Tiago afirmou que o genro foi passar o fim de semana no litoral, acompanhado da namorada, da enteada e de dois sobrinhos. Ele não soube dar mais informações sobre o afogamento à polícia.

O caso foi registrado como morte suspeita e será apurado pela Polícia Civil. Tiago foi sepultado na manhã desta segunda-feira (11), no Cemitério Municipal de Sumaré.