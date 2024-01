Morador de Sumaré fatura R$ 125 mil em sorteio do Vida Cap

Um morador de Sumaré faturou R$ 125 mil neste domingo (14), no sorteio do Vida Cap de Campinas e região. O sumareense acertou os números do prêmio principal, que paga R$ 250 mil, mas irá dividir o valor com uma moradora de Atibaia, que também realizou o feito.

Os números sorteados foram: 22-15-31-41-08-06-10-59-16-34-05-24-36-39-18-44-21-32-50-28-45-42-43-5755-13-11-09-02-19-04-52-33-49-58-12.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), outros sortudos faturaram em outra categoria do jogo e dividiram o prêmio de R$ 10 mil, entre eles uma moradora também de Sumaré, um de Hortolândia e uma de Nova Odessa.

No Giro da sorte, nove apostadores ganharam R$ 1 mil cada: Sumaré e Hortolândia com quatro sortudos cada cidade e Americana com uma aposta ganhadora.

Limeira e região

Já no jogo de Limeira e região, uma sortuda do Vale das Nogueiras, em Americana, faturou R$ 5 mil. O prêmio era de R$ 10 mil, mas outro apostador de Mogi Mirim acertou a mesma quantidade de números e irá dividir o valor.

Já no giro da sorte, 10 pessoas ganharam R$ 1 mil, sendo cinco de Americana e cinco em Santa Bárbara d’Oeste.